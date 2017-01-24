Fenerbahçe durdurulamıyor !

FENERBAHÇE DURDURULAMIYOR ! Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında deplasmanda UNICS Kazan'ı 86-81 yenerek 12. galibiyetini aldı. Basketbol » Euro League 24.01.2017 21:26

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 19. hafta maçında Unics Kazan’a konuk oldu. Basket Hall Kazan’da oynanan maçı 81-86 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla İstanbul’da kaybettiği maçın rövanşını da Rus ekibinden almış oldu. 183