Fenerbahçe durdurulamıyor !

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 19. hafta maçında Unics Kazan’a konuk oldu.
Basket Hall Kazan’da oynanan maçı 81-86 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla İstanbul’da kaybettiği maçın rövanşını da Rus ekibinden almış oldu.
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında deplasmanda UNICS Kazan'ı 86-81 yenerek 12. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 19. hafta maçında Unics Kazan’a konuk oldu.
Basket Hall Kazan’da oynanan maçı 81-86 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla İstanbul’da kaybettiği maçın rövanşını da Rus ekibinden almış oldu.