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Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe, ligin ikinci devresine bugün evinde Adanaspor’u konuk ederek başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Adanaspor maçını hakem Serkan Çınar yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Kjaer ve Volkan Şen'in yanı sıra dedesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda'ya gidip dönen Van Persie ile Afrika Kupası’na giden Sow forma giyemeyecek. Advocaat, Kjaer'in yerine Neustadter'e, RVP'nin bölgesinde ise Fernandao'ya görev verecek.

Advocaat, Adanaspor maçında oyun planını belirledi. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı, Akdeniz ekibi karşısında hücum planını Lens ve Karavaiev üzerine kurdu. Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerine, kazanılan topların 1-2 pasla hızlı bir şekilde bu ikiliden birine ulaştırılmasını istedi. Advocaat, Lens ve Karavaiev'e ise “Zaman zaman forvete geçip rakip defansın dengesini bozun” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE – ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Adanaspor maçı beIN Sport’tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Karavaiev, Alper, Lens, Fernandao

ADANASPOR: Hayrullah, Emre, Ramos, Didi, Sami, Renan, Tevfik, Cem, Ahmet, Vinicius, Magaye

AMK Gazetesi
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