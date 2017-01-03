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Felipe Melo Palmeiras'ta

FELİPE MELO PALMEİRAS'TA

Inter'den ayrılan Felipe Melo, Brezilya şampiyonu Palmeiras'a transfer oldu.

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Felipe Melo, Palmeiras'a transfer oldu. Geçen sezon başında Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Felipe Melo, kariyerine Palmeiras'ta devam edecek. Inter'de özellikle son dönemde beklenen performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kadroda düşünülmeyen Melo, Brezilya'nın son şampiyonu Palmeiras ile anlaşmaya vardı. 

Inter ile vedalaşan Melo, Pariti'den Sao Paulo'ya doğru helikopter ile hareket etti. Melo bu videoyu Instagram hesabından da paylaştı. Inter tarafından serbest bırakılan Felipe Melo, Çarşamba günü Palmeiras ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2005 yılından bu yana Brezilya dışında kariyerini sürdüren Felipe Melo, Avrupa'da Mallorca, Racing Santander, Almeira, Galatasaray, Fiorentina, Juventus ve Inter'de forma giydi. Kariyerinin son dönemindeki en parlak günlerini Galatasaray'da geçiren Felipe Melo, 4 sezonda 8 kupa kazanarak Türk futbol tarihinin en fazla kupa kazanan Brezilyalı futbolcusu oldu.

Melo'nun Palmeiras'a transferinin ardından kariyerine başladığı Flamengo'da taraftarların yıldız futbolcuya nasıl bir tepki göstereceğiyse şimdiden merak konusu olmaya başladı.

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