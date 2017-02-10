ANA SAYFA
Faruk Süren: ''Ünal Aysal yeniden başkan olabilir''

FARUK SÜREN: ''ÜNAL AYSAL YENİDEN BAŞKAN OLABİLİR''

Faruk Süren, Ünal Aysal'ın yeniden başkan olması fikrine destek verdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'ın efsanevi başkanları arasına adını yazdıran Faruk Süren, gelecek sene Mayıs ayında yapılacak kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Kongre hazırlığı yaptığı belirtilen Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceğini kaydeden Süren, "Gerçekten önümüzde uzun bir zaman var ve 1 sene içerisinde neler olur bilemeyiz. Aysal ile sık sık görüşüyoruz doğru ama şartlara bakmak lazım, olayların ne şekilde cereyan edeceğini iyi izlemek lazım. Ünal Aysal başkan adayı olabilir, bu onun hakkı. Geçmişte yaşadığı büyük başarılar var tenkit edildiği dönemler de var" dedi.

DERİN GALATASARAY İSTER

"Ben yeniden başkanlığı asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal'ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışları da olsa çok başarılı bir yöneticiydi" diyen Süren, kulübün içinde bulunduğu durumun kendisini üzdüğünü de ifade etti.

Fotomaç

60
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mehmet Ekici sürprizi ! TFF'ye gönderdiler...''Beni kovdurmak istiyorsun''Advocaat'a tuzak kurdular !
Faruk Süren: ''Ünal Aysal yeniden başkan olabilir''Aziz Yıldırım'dan Caner Erkin için şok sözlerVolkan Babacan resmen imzaladı
Galatasaray'da Çağlar Söyüncü pişmanlığıGomez ve Demba Ba'yı geçecek !Emre Belözoğlu Sportif Direktörlük eğitiminde
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS