Faruk Süren: ''Ünal Aysal yeniden başkan olabilir''

Galatasaray'ın efsanevi başkanları arasına adını yazdıran Faruk Süren, gelecek sene Mayıs ayında yapılacak kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Kongre hazırlığı yaptığı belirtilen Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceğini kaydeden Süren, "Gerçekten önümüzde uzun bir zaman var ve 1 sene içerisinde neler olur bilemeyiz. Aysal ile sık sık görüşüyoruz doğru ama şartlara bakmak lazım, olayların ne şekilde cereyan edeceğini iyi izlemek lazım. Ünal Aysal başkan adayı olabilir, bu onun hakkı. Geçmişte yaşadığı büyük başarılar var tenkit edildiği dönemler de var" dedi.

DERİN GALATASARAY İSTER

"Ben yeniden başkanlığı asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal'ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışları da olsa çok başarılı bir yöneticiydi" diyen Süren, kulübün içinde bulunduğu durumun kendisini üzdüğünü de ifade etti.

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