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Euroleague’de Udoh damgası

EUROLEAGUE’DE UDOH DAMGASI

Ekpe Udoh Genel Menajerler anketinde Euroleague'de en iyi pivot ve en iyi savunmacı seçildi.

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Turkish Airlines EuroLeague’in “Genel Menajerler” anketinin ikinci kısmı yayınlandı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ekpe Udoh, oylamaya damga vuran isimlerden biri oldu. Ekpe Udoh, oyların %62.5’ini alarak “Euroleague’in En İyi Pivotu” seçildi. İkinci sıra ise %12.5 oy ile CSKA Moskova oyuncusu Kyle Hines’ın oldu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda genel menajerlerin verdiği oyların %25’ini alarak “En İyi Savunmacı” seçildi. Ekpe’yi Baskonia’dan Adam Hanga %18.75, CSKA Moskova’dan Kyle Hines ise %12.5 ile izledi. Udoh, “Euroleague’in En Sert Oyuncusu” alanında da oyların %12.5’ini aldı ve ikinci sırayı Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston ile paylaştı. Bu alanda liderlik ise %37.5 ile CSKA Moskova sporcusu Kyle Hines’ın oldu.

Ekpe, Euroleague MVP’si adayları arasında da %6.25 oranla ilk dörtte yer aldı. Bu alanda liderlik ise %62.5 ile CSKA Moskova’dan Milos Teodosic’in oldu. Ekpe Udoh’un yanı sıra Bogdan Bogdanovic de oylama sonuçlarında dikkat çekici bir dereceye imza attı. Bogdanovic, “Euroleague’in En İyi Şutörü” oylamasında %12.5 ile ikinci sırayı Maccabi’den Goudelock ile paylaştı. Bu alanda liderlik, %32.25 ile Real Madrid oyuncusu Jaycee Carroll’un oldu.

AMK Gazetesi
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