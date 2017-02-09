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Eski NBA oyuncusu gözaltına alındı ! Sebebi ise...

ESKİ NBA OYUNCUSU GÖZALTINA ALINDI ! SEBEBİ İSE...

Charles Oakley, New York Knicks-Los Angeles Clippers maçında korumalarla kavga ettiği için gözaltına alındı.

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New York Knicks Kulübünden yapılan açıklamada, Madison Square Garden'da Los Angeles Clippers ile oynanan maçta eski oyuncuları Oakley'nin, takım sahibi James Dolan'ın korumalarıyla yaşadığı arbede nedeniyle salondan çıkarıldığı ve polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ÖNCE GÖZALTI SONRA SERBEST

ABD basınında yer alan haberlerde, Knicks'in sahasında Clippers'a 119-115 yenildiği maçın ilk periyodunda tribünde Dolan'ın korumalarıyla sözlü ve fiili tartışmaya giren Oakley'nin, gözaltında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Polis kaynaklarından verilen bilgide Oakley'nin, Dolan'a sözlü tacizde bulunduğu belirtildi.

'AYRILMAMI İSTEDİLER'

Serbest kaldıktan sonra basına açıklamada bulunan Oakley ise, "Kesinlikle Dolan'a bir şey demedim. Korumaları geldi ve buraya nasıl oturduğumu sordu. Bilet satın aldığımı belirttim. Ayrılmamı istediler, ben de ayrılmayacağımı söyledim." ifadelerini kullandı. 

Charles Oakley, 1988-1998 yıllarında New York Knicks forması giymiş, 1994'te takımının NBA finaline çıkmasında önemli rol oynamış ve aynı sezon all-star seçilmişti.

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