Emre Belözoğlu'ndan dirsek açıklaması

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa katılan Emre Belözoğlu önemli ifadeler kullandı.



"DİRSEĞİMİ ÖNÜNE KOYDUM, VURMADIM..."



Dirsek pozisyonu hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Konu yeni bir konu. mevzu emre olunca çok fazla büyütülüyor. Normal bir pozisyopn. Arkamdaki oyuncuyu geçmek için dirseğimi koydum. Dirseğimi savurma hareketim yok. Dirseğimi önüne koyup avantaj sağlamaya çalıştım. Bir dirsek vurmam olsa hakem kırmızı verirdi. Net bir şekilde söylemeliyim ki kırmızı dirsek değildi, hakem kırmızı da verebilirdi. Biz kırmızı da olsa kazanabilirdik" dedi.



"JOSUE, BENİMLE AYNI BOYDA..."



Açıklamalarına devam eden Emre Belözoğlu, "Ben artık polemiklerden uzak duruyorum. Bu pozisyonda kasıtlı bir şey yapmadım. Kırmızı verilebilirdi belki. Josue, benimle aynı boyda. Bu yüzden dirseğim yüzüne geldi" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN KALİTELİ VE DERİN KADROSU VAR"



Şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini açıklayan Emre Belözoğlu "Başakşehir olarak küçük bütçelerle büyük hayaller kuranlara umut olduk. Şimdi önümüzdeki lig maçına odaklanıyoruz. Oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altında kalitemiz var. Takım oyunuyla onlar kadar lige damga vurduk. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve derin kadrosu var. Bizim yönetim ve teknik heyet şampiyonluğa oynayan bir takım için dever arasında önemli transfer yaptık. Bizde de şampiyonluk için yeterli kadro var ama şu an şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. 27., 28. haftaya böyle girersek şampiyonluk konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINDA..."



Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe ligde son maçta istemediği sonuç aldı. Bazen böyle skorla sonraki maç öncesi motiev edebilir takımları. fenerbahçe kırılma maçlarını iyi oynadı, bizim maç da dahil. Maçın favorisi yok ama ilk golü atan kazanır gibi duruyor. Beşiktaş evinde iyi oynuyor. İlk golü atan kazanabilir gibi. Kupanın statüsü gereği Beşiktaş'ın saha avantajı var. Fenerbahçe de kolay teslim olmayacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray, Manchester, Feyenoord, bizim maçta çok iyi oynadı" şeklinde konuştu.