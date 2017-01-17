ANA SAYFA
CANLI MAÇELAZIĞSPOR - G.SARAY / MAÇ GOLLE BAŞLADI
Elazığspor 0 - 1 Galatasaray / Maç devam ediyor

ELAZIĞSPOR 0 - 1 GALATASARAY / MAÇ DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

20.DK: Defansın arkasına havadan uzun atılan pasa hareketlenen Timur Bayram Özgöz ofsayta yakalanıyor.

19.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından Youssef Yeşilmen'in çektiği şut az farkla kalenin üstünden auta gidiyor.

18.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Mesut Saray, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Youssef Yeşilmen topu arka tarafa doğru aşırıyor ancak savunmada Lionel Carole zamanında araya girerek topu uzaklaştıran isim oluyor.

17.DK: Ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan Berk Yıldız'ın sol ayağıyla çektiği sert şut Ahmet Çalık'a çarpıp kornere gidiyor.

16.DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

11.DK: Sol kanattan bindiren Bruma, ceza sahası dışının sol tarafından ortasını ön direğe doğru gönderiyor fakat savunma dikkatli bir şekilde topu uzaklaştırıyor.

9.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski ile maçta durumu 1-0'a getiriyor. Yasin Öztekin'den aldığı pasla topla buluşan Lukas Podolski ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir şut çekiyor ve tam köşeye giden top ağlarla buluşuyor.

7.DK: Devam eden Galatasaray atağında Sabri sağ çizgiden ortayı yaptı ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. 

7.DK: Bruma sol kanattan içeri girmek istedi ancak Adem'in müdahalesiyle top taca çıktı. Galatasaray atağı sürüyor...

6.DK: Elazığspor, Youssef Yeşilmen ile sol kanattan hızlı geldi. Sert bir orta kesen Youssef'in topuna kimse dokunamadı ve dışarı çıktı.

5.DK: Galatasaray sağ köşe gönderinden korner kullandı. Josue'nin ortasında kaleci Çağlar topu kontrol etti.

1.DK: Elazığ'da maç başladı!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…

KADROLAR

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok

187
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildiİnegölspor - Çaykur Rizespor maçında 1 taraftar !Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti
Emenike'ye sürpriz talipİşte Aziz Yıldırım’ın TFF başkan adaylarıOsmanlıspor taraftarından çirkin hareket
Stancu resmen Bursaspor'daAziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL cezaBeşiktaş'ta Talisca göz kamaştırıyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS