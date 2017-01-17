Elazığspor 0 - 1 Galatasaray / Maç devam ediyor

20.DK: Defansın arkasına havadan uzun atılan pasa hareketlenen Timur Bayram Özgöz ofsayta yakalanıyor.

19.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından Youssef Yeşilmen'in çektiği şut az farkla kalenin üstünden auta gidiyor.

18.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Mesut Saray, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Youssef Yeşilmen topu arka tarafa doğru aşırıyor ancak savunmada Lionel Carole zamanında araya girerek topu uzaklaştıran isim oluyor.

17.DK: Ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan Berk Yıldız'ın sol ayağıyla çektiği sert şut Ahmet Çalık'a çarpıp kornere gidiyor.

16.DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

11.DK: Sol kanattan bindiren Bruma, ceza sahası dışının sol tarafından ortasını ön direğe doğru gönderiyor fakat savunma dikkatli bir şekilde topu uzaklaştırıyor.

9.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski ile maçta durumu 1-0'a getiriyor. Yasin Öztekin'den aldığı pasla topla buluşan Lukas Podolski ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir şut çekiyor ve tam köşeye giden top ağlarla buluşuyor.

7.DK: Devam eden Galatasaray atağında Sabri sağ çizgiden ortayı yaptı ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7.DK: Bruma sol kanattan içeri girmek istedi ancak Adem'in müdahalesiyle top taca çıktı. Galatasaray atağı sürüyor...

6.DK: Elazığspor, Youssef Yeşilmen ile sol kanattan hızlı geldi. Sert bir orta kesen Youssef'in topuna kimse dokunamadı ve dışarı çıktı.

5.DK: Galatasaray sağ köşe gönderinden korner kullandı. Josue'nin ortasında kaleci Çağlar topu kontrol etti.

1.DK: Elazığ'da maç başladı!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…

KADROLAR

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok