Elazığspor 0 - 1 Galatasaray / Maç devam ediyor

20.DK: Defansın arkasına havadan uzun atılan pasa hareketlenen Timur Bayram Özgöz ofsayta yakalanıyor.
19.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından Youssef Yeşilmen'in çektiği şut az farkla kalenin üstünden auta gidiyor.
18.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Mesut Saray, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Youssef Yeşilmen topu arka tarafa doğru aşırıyor ancak savunmada Lionel Carole zamanında araya girerek topu uzaklaştıran isim oluyor.
17.DK: Ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan Berk Yıldız'ın sol ayağıyla çektiği sert şut Ahmet Çalık'a çarpıp kornere gidiyor.
16.DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.
11.DK: Sol kanattan bindiren Bruma, ceza sahası dışının sol tarafından ortasını ön direğe doğru gönderiyor fakat savunma dikkatli bir şekilde topu uzaklaştırıyor.
9.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski ile maçta durumu 1-0'a getiriyor. Yasin Öztekin'den aldığı pasla topla buluşan Lukas Podolski ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir şut çekiyor ve tam köşeye giden top ağlarla buluşuyor.
7.DK: Devam eden Galatasaray atağında Sabri sağ çizgiden ortayı yaptı ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
7.DK: Bruma sol kanattan içeri girmek istedi ancak Adem'in müdahalesiyle top taca çıktı. Galatasaray atağı sürüyor...
6.DK: Elazığspor, Youssef Yeşilmen ile sol kanattan hızlı geldi. Sert bir orta kesen Youssef'in topuna kimse dokunamadı ve dışarı çıktı.
5.DK: Galatasaray sağ köşe gönderinden korner kullandı. Josue'nin ortasında kaleci Çağlar topu kontrol etti.
1.DK: Elazığ'da maç başladı!
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…
KADROLAR
Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi
Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok