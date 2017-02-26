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Efesli oyuncuya ırkçılık şoku

EFESLİ OYUNCUYA IRKÇILIK ŞOKU

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Jayson Granger, İstanbul’un göbeğinde yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

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Etiler’deki Fenix Restaurant isimli mekana siyahi olduğu için alınmadıklarını söyleyen Uruguaylı yıldız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Granger yaşadıklarını şu cümlelerle özetledi:

 “Hala ırkçılığın var olduğuna inanamıyorum. Arkadaşım ve ben akşam yemeği yemek ve güzel vakit geçirmek için geçen gece Fenix Restaurant’a gittik; fakat ten rengimizden dolayı bizi içeriye almadılar. Şu devirde böyle bir şeyin olması çok üzücü. Bize mekan doluyken bile içeride sorunsuz yürüyebilirsiniz demişlerdi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

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