Efesli oyuncuya ırkçılık şoku

Etiler’deki Fenix Restaurant isimli mekana siyahi olduğu için alınmadıklarını söyleyen Uruguaylı yıldız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Granger yaşadıklarını şu cümlelerle özetledi:

“Hala ırkçılığın var olduğuna inanamıyorum. Arkadaşım ve ben akşam yemeği yemek ve güzel vakit geçirmek için geçen gece Fenix Restaurant’a gittik; fakat ten rengimizden dolayı bizi içeriye almadılar. Şu devirde böyle bir şeyin olması çok üzücü. Bize mekan doluyken bile içeride sorunsuz yürüyebilirsiniz demişlerdi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"