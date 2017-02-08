Eczacıbaşı VitrA sahasında güldü

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi grup etabında dördüncü maçını oynayan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul’da konuk ettiği Uralochka-NTMK Ekaterinburg’u 3-1 yendi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Adams, Büşra ve Kosheleva 3’er blok yaparken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 11 blok yaptı.
Bu galibiyetle D Grubu’ndaki puanını 10’a çıkaran Turuncu-Beyazlılar, 22 Şubat’ta Vakıfbank’a konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Maciej Twardowski (POL-Polonya), David Fernandez Fuentes (ESP-İspanya)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Simge, Hande).
Uralochka-NTMK Ekaterinburg: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova, Karpol Jr. (L).
Setler: 3-1 (25-16,26-24,25-27,25-16)
Süre: 103 dakika (23′, 29′, 28′, 23′)