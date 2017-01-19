Dzeko tamam sıra Roma’da

Galatasaray, ara transferde müthiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Eren Derdiyok'un istenen düzeye bir türlü gelememesi nedeniyle forvet transferine imza atmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen Edin Dzeko'yu gözüne kestirmişti. Öncelikle futbolcu ile görüşen Galatasaray yönetimi, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 sezonluk bir transfer teklifinde bulundu. Boşnak futbolcunun, öneriye sıcak baktığı ve yöneticilere, “Bonservis sorunumu çözerseniz, gelirim” ifadesini kullandığı öğrenildi.

ELİ BU KEZ SAĞLAM

Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, İtalyanların ünlü kulübü Roma'nın kapısını çalmaya karar verdi. Podolski'yi 8 milyon Euro'ya satmayı planlayan Galatasaray, böylece Dzeko pazarlıklarında eli sağlam masaya oturacak. Gerekirse yönetimin, bonservis miktarını 10 milyon Euro'ya kadar yükseltebileceği gelen haberler arasında. Stoper transferi ile de uğraşan sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya seferinin bitmesinin ardından İtalyanlara resmi teklif sunacak ve Dzeko'yu Aslan yapmaya çalışacak.