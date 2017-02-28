''Dursun Özbek Galatasaray'a tecavüz etti''

''Spor Saati'' adlı programa katılan Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı yönetimi topa tuttu.

G.SARAY'IN MİRASINI YEDİLER

Altaylı, ''Sayın Dursun Özbek yarın Digitürk'ün beIN SPORTS kanalına çıkıp anlatsın nereye inşaat yapacak, hangi araziye ne yapılacak? G.Saray yönetimi, basiretsiz beceriksiz bir şekilde miras yedi. Galatasaray'ın 100 yıllık mirasını har vurup harman savuruyorlar, bir de marifetmiş gibi anlatıyorlar. Nasıl bir üç kağıt, nasıl bir dolap döndü?'' dedi.



DURSUN ÖZBEK G.SARAY'A TECAVÜZ ETTİ

Özbek'i eleştirmeye devam eden Altaylı, ''Galatasaray'ın o koca genel kurulu üyeleri de çok memnun Dursun Özbek'ten. Bravo sebinden 20 milyon verdi diyorlar. Cebinden 20 milyon lira verdiği Galatasaray'a tecavüz etti kardeşim. Galatasaray'ın değeri bu mu? 20 milyon veren Galatasaray'a tecavüz etmeye hak mı kazanıyor? Ayıptır ya.'' şeklinde konuştu.