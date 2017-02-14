Djiehoua: Cizre'yi Rize sandım

Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Boluspor ve Cizrespor gibi takımlarda oynayan Serge Djiehoua, ilginç açıklamalarda bulundu.

Fildişi Sahilli futbolcu Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldığında Rizespor sandığını ve bu yüzden kabul ettiğini söyledi.

CİZRE'Yİ RİZE SANDIM

Tecrübeli oyuncu, "Menajerim Türkiye'den Cizre isminde bir kulübün beni istediğini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamıştım. Havaalanına geldiğimde uçuş kartıma bakınca Rize değil Cizre olduğunu anladım. Neresi olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu. Oraya gittiğimde beni çok büyük bir futbolcu gibi karşıladılar. Ancak oradaki kariyerim kısa sürdü çünkü Kobane olayları başlamıştı ve ben korkmuştum. Bu yüzden oradan kısa sürede ayrıldım." dedi.