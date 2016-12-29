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Dick Advocaat'ın Ozan planı

DİCK ADVOCAAT'IN OZAN PLANI

Fenerbahçe yönetimi, sağ bek transferinde şimdilik herhangi bir girişim yok.

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Fenerbahçe yönetimi, Dick Advocaat’ın istekleri doğrultusunda bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu almak için yoğun çaba harcarken, sağ bek transferinde ise şimdilik herhangi bir girişim yok.

Disiplinsiz davranışları sonrası gözden çıkarılan Van der Wiel’in başka bir takıma gitmesi durumunda sağ bekte ‘alternatif sıkıntısı’ yaşanacağı düşünülse de oldukça iyi bir ilk devre geçiren Şener Özbayraklı’nın sakatlanması halinde Ozan Tufan bu bölgede kullanılacak.
 
Sağ bek geçmişi olan, Bursa’da ve Milli Takım’da zaman zaman bu mevkide görev alan genç yeteneğin bu özelliği sebebiyle yönetim, bu transfere öncelik vermiyor.
 
Fakat uygun bir isim bulunması halinde kiralama yöntemine gidilebilir...

Habertürk

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