ANA SAYFA
Derbide F.Bahçe 'fark'ı

DERBİDE F.BAHÇE 'FARK'I

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji Arena
 
Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman
 
Fenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)
 
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)
 
Setler: 25-20, 25-16, 25-14
 
Süre: 73 dakika (26, 24, 23)

24
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cüneyt Çakır 5. sırada !'Yeni transferin bu gece gelmesi gerek'Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap
Aziz Yıldırım'a Quaresma cevabıMuslera ile 4 yıl daha !Galatasaray'ın Bruma kararı
Antalya'da sahte hakemler görev yaptı''Sosa ve Milan'la anlaşmaya vardık...''Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS