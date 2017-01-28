Derbide F.Bahçe 'fark'ı

DERBİDE F.BAHÇE 'FARK'I Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Voleybol » Bayanlar 1. Ligi 28.01.2017 16:24

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Salon: Metro Enerji Arena



Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman



Fenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)



Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)



Setler: 25-20, 25-16, 25-14



Süre: 73 dakika (26, 24, 23) 24