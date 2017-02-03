Cem İlkel ve Marsel İlhan galibiyetle başladı

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 1. Tur karşılaşmasında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelen Ay-yıldızlı ekip, ilk günü Cem İlkel ve Marsel İlhan’ın galibiyetleriyle 2-0 üstün tamamlamayı başardı.

Lefkoşa’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde gerçekleşen mücadelelerin açılış maçında korta çıkan 21 yaşındaki Cem İlkel, geçmişteki iki buluşmalarında mağlup olduğu Petros Chrysochos karşısında setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyete uzanmasını bildi. 3 saat 21 dakika sonunda korttan 6-7, 3-6, 6-3, 6-0, 6-4’le üstün ayrılan İlkel, böylece eşleşmedeki ilk puanı millilerin hanesine yazdırdı.

Serinin ikinci müsabakası Türkiye’nin 1 numarası Marsel İlhan ile Menelaos Efstathiou arasında oynandı. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ilk iki set ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi’nin hanesine yazılsa da son sözü Kırmızı-beyazlılar söyledi. 3 saat 33 dakika süren maçta Efstathiou’yu 5-7, 1-6, 6-4, 7-6, 6-4’le mağlup eden İlhan, ilk günün sonunda skoru 2-0’a getirdi.

Çiftler maçlarının oynanacağı ikinci günde bir değişiklik olmadığı takdirde Türkiye adına Altuğ Çelikbilek/Anıl Yüksel ikilisi, Kıbrıs Rum Kesimi adına ise Petros Chrysochos/Eleftherios Neos tandemi ter dökecek.