Cem İlkel ilk turda elendi

Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası’nda mücadele eden Cem İlkel, tek erkekler ilk turunda Sırp Viktor Troicki’ye 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki 12 bin kişi kapasiteli Armeec Arena’da gerçekleştirilen turnuvaya “wild card” ile katılan 21 yaşındaki tenisçinin, kura sonucu ilk turda eşleştiği 6 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber, yaşadığı sakatlık yüzünden turnuvadan çekilmişti.

Cem İlkel ile partneri Tuna Altuna, 12 Şubat’ta sona erecek Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası’nın çiftler karşılaşmasında ise Moldovalı Radu Albot ve İsrailli Dudi Sela çiftine 2-1 yenilmişti.