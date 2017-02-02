ANA SAYFA
Bursaspor’da tempo artıyor

BURSASPOR’DA TEMPO ARTIYOR

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Ligin 20. Haftasında sahasında lig dördüncüsü Fenerbahçe ile 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, sabah salonda kondisyon çalışması, akşam üzeri ise taktik içerikli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından antrenör Gökhan Geylani’nin yönettiği bölümde kontrol, pas ve kısa depardan oluşan bir antrenman uyguladı.

Bu çalışmanın ardından teknik direktör Mutlu Topçu; takımı iki aşrı bölüme ayırarak taktik içerikli bir çalışma yaptı. Bursaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın 11.00 ve 17.00’de yapacağı iki antrenman ile sürdürecek.

FURKAN VE BİLAL KOŞTU

Bursaspor’da Almanya’da ameliyat olan ve hafta başında Bursa’ya gelen Furkan Özçal ve sakatlığı devam eden Bilal Kısa, fizyoterapist eşliğinde önce yürüyüş ardından da tempolu koşular yaptı. Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Joshua John ise tedavi sonrası salonda çalıştı.

KALECİLERE ÖZEL ÇALIŞMA

Bursaspor’un yeni kaleci antrenörü Recep Atılgan, kaleciler Harun Tekin, Mert Günok, Muhammet Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz ile birlikte özel bir çalışma programı uyguladı. Yaklaşık 45 dakika süren bu çalışmanın ardından kaleciler takımla birlikte yapılan çalışmaya dahil oldu.

RAMİZ ŞENTÜRK VEFAT ETTİ

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı Yedek Üyesi, Ramiz Şentürk vefat etti. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip, Organize Sanayi Bölgesi Camii’nden kaldırılarak, Balat Mezarlığı’na defnedilecektir.

AMK Gazetesi
41
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe tarih yazıyor !Agüero'ya marijuana şokuOğuzhan Özyakup için 35 milyon Euro
Fenerbahçe taraftarı Arena’ya gidiyor !Sigthorsson G.Saray'a nefes aldırdıArda Turan rekor kırabilir
Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdıSneijder'den terör açıklamasıŞenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS