Bursaspor'a Ankara'da soğuk duş

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği Ankara’da Bursaspor’u konuk etti. Karşılaşmadaki gol perdesini 4’te Serdar Gürler açtı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip 17’de Kubilay Kanatsız Kuş ile skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 77’de bir kez daha Serdar Gürler sahneye çıktı: 2-1. 83’te Uğur Çiftçi skoru belirleyen sayıyı attı: 3-1. Ev sahibi ekip mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Ümit Özat’ın öğrencileri, puanını 22’ye yükselterek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Timsah 27 puanda kaldı. Ligin 17. haftasında Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlı takım ise, Kasımpaşa ile İstanbul’da kozlarını paylaşacak.