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Bursaspor idmanında Mutlu Topçu rüzgarı

BURSASPOR İDMANINDA MUTLU TOPÇU RÜZGARI

Bursaspor'un sabah saatlerinde yapılan antrenmanında Mutlu Topçu rüzgarı esti.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularının ardından kontrol pas çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar alanda kalesiz taktik çalışma yaptı. Son bölümde ise takım halinde farklı tempolarda koşular yapıldı.

MUTLU TOPÇU ÖZLÜCE'Yİ İNLETTİ

Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Mutlu Topçu, taktik çalışma sırasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Öğrencilerine, pas sayısını daha fazla yapmaları gerektiğini aktaran genç çalıştırıcı, "2-3 pastan sonra topu kaptırıyorsunuz. Daha fazla pas yapmalıyız" şeklinde uyarılarda bulundu.

BALIKESİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlılar, yarın saat 15.00'de Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

İHA
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