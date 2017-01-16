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''Bu şekilde oynarsak şampiyonluktan uzaklaşırız''

''BU ŞEKİLDE OYNARSAK ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞIRIZ''

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Bu puan kaybı hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzla da olmazdı. Şampiyon olmak istiyorsak böyle olmaz, kazanmamız gerekiyordu. Kayseri, Alanya ve bu maç. Umuyorum ki önümüzde 17 hafta var, bunları telafi ederiz, tabii ki bu şekilde oynayarak değil. Bu şekilde oynarsak şampiyonluktan uzaklaşırız. Hakem kararları da önemli. Biz hem hakemi, hem rakibi, hem herkesi yenmemiz lazım ki şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok."

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