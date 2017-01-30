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Bruma'nın kaderi 1 Şubat’ta belli olacak...

BRUMA'NIN KADERİ 1 ŞUBAT’TA BELLİ OLACAK...

Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bittikten sonraki bütçedeki boşluğu 1 Şubat'ta Bruma'ya zam olarak önerecek.

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Akhisar Belediyespor maçının kahramanlarından birisi olan Bruma, hem attığı 2 golle beğeni topladı hem de oynadığı zaman nasıl bir etki yarattığını bir kez daha gösterdi. Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Portekizli futbolcu, yaptığı 5 asistle de takım için önemini gözler önüne serdi. 22 yaşındaki futbolcunun performansının artmasının nedenlerinden birisinin de yapılacak zam olduğu ortaya çıktı.

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1 MİLYON EURO BOŞTA

31 Ocak gecesinde transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Galatasaray yönetimi, UEFA'nın dayattığı 65 milyon Euro'luk maaş sınırına bakacak. Şu anda 64 milyon Euro'da bulunan sarı-kırmızılıların elinde 1 milyonluk bir açık var. Eğer transferde son 2 günde bir hareketlilik yaşanmazsa, kullanım için müsait olan 1 milyon Euro, Bruma'ya önerilecek. 1.2 milyon kazanan Bruma, 2.2 milyonu kabul ederse imzayı atacak.

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İNGİLİZLER PEŞİNDE

Sözleşmesinin bitimine 1.5 sene kalan Portekizli futbolcuyu cüzi rakamlara elinden kaçırmak istemeyen yönetim, hemen oyuncusu ile masaya oturmanın planlarını yapıyor. İngiliz takımlarının peşinden koştuğu Bruma'nın aklının bulanmaması için hemen masaya oturulup sözleşme imzalanacak. Sözleşmeye, serbest kalma maddesi de eklenecek.

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