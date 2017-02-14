Bir sezonda 22 milyon euroyu aldı, yan gelip yattı

Arjantin Milli Takımının oyuncularından Ezequiel Lavezzi, China Hebei Fortune'a geldiğinden beri ortaya koyduğu performansla taraftarlarını adeta çıldırttı.

TEK GOLÜ BİLE YOK

Tam 1 yıl önce Çin'e gelen Lavezzi bu dönemde sakatlık problemleri de yaşarken, oynadığı 10 maçta 1 tane bile gol atamamasına karşın 22 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir parayı kasasına koydu.

"BURADA MUTLUYUM"

Bu para, Lionel Messi'nin ve Cristiano Ronaldo'nun kulüplerinden aldığı maaştan fazla... Ne var ki Lavezzi, Çin'den ayrılmayı düşünmediğini ve burada mutlu olduğunu söyleyerek eleştirileri kabul etmediğini söylüyor.

Sabah