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Bir sezonda 22 milyon euroyu aldı, yan gelip yattı

BİR SEZONDA 22 MİLYON EUROYU ALDI, YAN GELİP YATTI

Çin Ligi'nde yıllık 22 milyon Euro kazanan Ezequiel Lavezzi, yeni takımında çıktığı 10 maçta tek gol bile atamayınca taraftarları çileden çıkardı.

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Arjantin Milli Takımının oyuncularından  Ezequiel Lavezzi, China  Hebei Fortune'a geldiğinden beri ortaya koyduğu performansla taraftarlarını adeta çıldırttı.

TEK GOLÜ BİLE YOK

Tam 1 yıl önce  Çin'e gelen Lavezzi bu dönemde sakatlık problemleri de yaşarken, oynadığı 10 maçta 1 tane bile gol atamamasına karşın 22 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir parayı kasasına koydu.

"BURADA MUTLUYUM"

Bu para,  Lionel Messi'nin ve  Cristiano Ronaldo'nun kulüplerinden aldığı maaştan fazla... Ne var ki Lavezzi,  Çin'den ayrılmayı düşünmediğini ve burada mutlu olduğunu söyleyerek eleştirileri kabul etmediğini söylüyor.

Sabah

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