''Bilinçaltım performansımı etkiledi''

Fenerbahçe'ye karşı oynadığı her maçta olduğu gibi yine Emre ile ilgili polemikler konuşuldu. Taraftarından büyük sevgi gördüğü eski takımına karşı performansı tartışmalara konu edildi.

İşte Emre Belözoğlu'nun konuya ilişkin olarak Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalar:

"İlk maçta kazandıktan sonra sevinmem onları üzmüştü. Böyle bir sevgi beklemiyordum. Benim de onlara olan sevgim hiç zaman azalmadı. Gösterdikleri sevgi ve ilgi maç öncesi duygusal anlar yaşamama neden oldu."

"PERFORMANSIMI BEĞENMEDİM"

"Kötü oynadım. Fenerbahçe maça iyi hazırlanmıştı. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskı kurdular. Bu da iyi oynamamızı engelledi. Topun bana çarpıp gol olması moralimi çok bozdu. Kötü oynadım. Sadece oyun olarak değil sertlik olarak da kendimi iyi görmedim. Daha agresif olabilirdim. Belki de o duygusallık bilinçaltımda performansıma etki etti. Kendi performansımı hiç beğenmedim."

"İŞLERİ ZOR..."

"Maç boyunca iyi oynamamızı engellediler. Belki de biz takım olarak çok kötüydük. Kazanarak devam etmeleri gerek. Bu maç tabi ki onları olumlu etkiler. Ancak önlerinde zorlu maçlar var. Kaybetmeyen takımlarla oynayacaklar. O maçları da kazanmalılar. İşleri zor..."

VOLKAN İLE KONUŞMASI

"Maç öncesinde Volkan'a şunu söyledim: 'Eskiden (F.Bahçe'de oynarken) kale seçiminde 'Hangi kale olsun' diye sana soruyordum. Şimdi yine sorayım mı?' Güldüğümüz şey buydu."