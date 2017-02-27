Beşiktaş'tan Galatasaray'a ağır darbe !

Türk Telekom Arena'da Beşiktaş zoru başardı. Akıllı bir oyunla Galatasaray'ı deviren siyah-beyazlılar puan farkını Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 12'ye çıkardı. Artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki tek rakibi Başakşehir.

GALATASARAY OYUNDAN DÜŞTÜ

İkinci yarıda Galatasaray konuk takım, Beşiktaş ev sahibi gibiydi. Konuk takım ön alanda yoğun presle rakibinin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Galatasaray ise savunmada acemi gözüktü ve büyük boşluklar verdi. Bir duran topta Beşiktaş golü erken buldu. Hakan Balta’nın sol çaprazda yaptığı gereksiz faulün cezasını Talisca kesti. Brezilyalı’nın sert vuruşunda barajdaki Bruma, topun yönünü değiştirerek topun filelere gitmesine sebep oldu: 0-1

DOSTLUK YEMEĞİ....

Galatasaray ve Beşiktaş Kulübü arasında 90 dakika öncesinde son derece dostane bir görüntü hakim oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve kurmaylarını Galatasaray yöneticileri karşıladı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerine özel localarında akşam yemeği verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu yemekte samimi bir görüntü sergiledi

TT ARENA'DA BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME...

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Arena Stadı'ndaki maça saat 15:30'da güvenlik sebebi ile alınırken Galatasaray kulübü siyah beyazlıların, tezahüratlarını dindirmek adına manidar bir parça tercihinde bulundu.

TT Arena'da maç öncesinde sık sık Kenan Doğulu'nun ' Önce rütbeni bileceksin" parçası ile 4.yıldızı takan Galatasaray taraftarı bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde 3. yıldızını takacak olan Beşiktaş'a gönderme yaptı.

IGOR TUDOR'DAN 3 İSME MAKAS...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, dün 3 futbolcusunu kadroya almadı. Hırvat teknik adam performanslarını yeterli görmediği Sinan Gümüş, Martin Linnes Luis Cavanda'yı 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde görev alarak bir rekora da ortak oldu.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruyarak, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıktı ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçı oynayan yabancı oyuncu." rekorunu egale etti.

Derbi karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da izleyen Simovic, rekoruna ortak olan Muslera'ya müsabaka öncesi bir plaket takdim etti. Kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ise hizmetlerinden dolayı Simovic'e plaket verdi.

Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş önünde kariyerinin 350. lig maçında sahada yer aldı.

İŞTE DEV DERBİNİN ÖZETİ

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