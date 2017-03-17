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Beşiktaş'ın rakibi Lyon !

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LYON !

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Olympique Lyon oldu.

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Vodafone Arena'da Olympiakos'u 4-1 devirerek son 8 takım arasına kalan Beşiktaş'ın, Nyon'da yapılan kura çekiminin ardından çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. 14 yıl aradan sonra çeyrek finale yükselen temsilcimizin rakibi Fransa'nın güçlü ekibi Olympic Lyon oldu...

İLK MAÇ FRANSA'DA
Temsilcimiz ilk maçı 13 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynayacak, rövanş ise 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena Stadı'nda...

İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri:

LYON-BEŞİKTAŞ
Anderlecht- Manchester Utd
Celta Vigo-Genk
Ajax-Schalke

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