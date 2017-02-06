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Beşiktaş Yönetimi harekete geçti !

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ !

Beşiktaş Yönetimi, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından harekete geçti.

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Vodafone Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie ve Dusko Tosic arasında başlaran sahadaki gerilim, soyunma odasına gidilirken koridorlara da taşınmıştı. Maç içinde bir çok tartışmalı olay yaşandı.

Yaşanan olayların ardından Beşiktaş yönetimi, görüntüleri toplamaya başladı. Toplanan görüntülerle birlikte yarın bir basın toplantısı düzenlenecek. Yönetim bu görüntülerle savunma yapacak. Beşiktaş'ın bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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