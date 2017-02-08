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Beşiktaş taktik ve şut çalıştı

BEŞİKTAŞ TAKTİK VE ŞUT ÇALIŞTI

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, top kontrol, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah kara yolu ile Karabük’e giderek son çalışmasını burada yapacak ve daha sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.

AMK Gazetesi
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