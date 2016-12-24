''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''

Süper Lig’de zor günler geçiren Gaziantepspor, kötü gidişe dur diyemeyen İsmail Kartal’ın takımdan gönderilmesinin ardından Gençlerbirliği’yle yollarını ayıran İbrahim Üzülmez’le anlaşmıştı.

Yeni takımının başındaki ilk maçında geçen hafta Rizespor’a 2-1’lik skorla kaybeden Üzülmez, bu akşam efsanesi olduğu Beşiktaş karşısına puan için çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki çalıştırıcı, Vodafone Arena’da işlerinin oldukça zor olacağını söyledi. Başarılı hoca, “Elimizde yeterli kadro olmadığı için Beşiktaş karşısında orjinal bölgesi stoper olmayan futbolcular savunmada oynayacak. Elyesa’nın olmaması bizi olumsuz etkileyecek. Kanat ve forvet hattında da eksiklerimiz oldukça fazla. Rakibimizin karşısına yarım takım olarak çıkacağız” ifadelerini kullandı.



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