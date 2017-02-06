ANA SAYFA
Beşiktaş Karabükspor hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligde mücadele edecekleri Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken diğer oyuncular ise idmana salonda yapılan kuvvet ve denge çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, 5'e 2 ve 3 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AMK Gazetesi
9
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nouma'dan Van Persie açıklamasıVan Persie'nin 10 vukuatı !Caner ile Persie birbirine girdi
Ali Palabıyık'a suç duyurusu !Mehmet Demirkol'dan Volkan Demirel'e şok sözler !İngilizler derbiyi konuşuyor !
Beşiktaş'tan 10 milyon dolarlık anlaşma !Süper Lig takımlarının piyasa değerleri belli olduKemal Belgin'den yayıncı kuruluş gafı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS