Beşiktaş 3 golle turladı !

Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i takip eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye 5. hafta karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak...

Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.

QUARESMA, İLK 11'DE

Şenol Güneş'in, Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular arasında sadece Ricardo Quaresma'ya kupa maçında görev vermesi dikkati çekti. Son lig mücadelesinde oyundan alınırken tepki gösteren ancak daha sonra sosyal medya hesabından hatasını kabul eden Portekizli oyuncu, orta sahanın solunda görev aldı.

UTKU YUVAKURAN DA BİR İLKİ YAŞADI

Maçın ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi. Siyah-beyazlı takımda Darıca Gençlerbirliği karşısında Ömer Şişmanoğlu, forvette oynadı. Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Andreas Beck, Atınç Nukan, Luis Rhodolfo ve Gökhan İnler, Beşiktaş'ta şans bulan diğer oyuncular oldu.

Sol bekte Beck oynarken, Atınç Nukan ise savunmanın solunda forma giydi. Quaresma dışında ligde ilk 11'de oynattığı oyuncuları dinlendiren Güneş, yedeklerde ise genç isimlere yer verdi. 5 yedek oyuncuyla maça çıkan Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında Hüseyin Yılmaz, Fatih Aksoy, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalar için kenarda bekledi.

STAT BOŞ KALDI

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kupa maçına fazla ilgi göstermedi. Vodafone Arena boş kalırken, mücadeleyi 2 bine yakın siyah-beyazlı izledi. Darıca Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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