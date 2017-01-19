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Başakşehir'e kupada kötü sürpriz

BAŞAKŞEHİR'E KUPADA KÖTÜ SÜRPRİZ

Türkiye Kupası F Grubu 5. maçında Yeni Amasyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca maç golsüz berabere bitti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 13 yaparak liderliğini sürdürürken Yeni Amasyaspor 1 puanda kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal 
Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Musa Muhammed (Dk. 63 Caiçara), Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz (Dk. 55 Attamah), Ferhat Öztorun, Holmen, Alparslan Erdem, Doka, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Cikalleshi (Dk. 69 Mustafa Pektemek) 
Yeni Amasyaspor: Ömer Seis, Ali Fırat Horasan, Muhammet Emin Gül, Barış Baltürk, Mikail Usta, Ergin Kankal, Orhan Gazi Kelce (Dk. 65 Hayrullah Yusufoğlu), Simbo, Muhammed Emin Bakan, Taşkın Can Hellaç (Dk. 78 Aslan Gök), Vombola (Dk. 58 Fatih Sultan Semiz) 
Sarı kartlar: Dk. 10 Ergin Kankal, Dk. 35 Simbo, Dk. 54 Vombola (Yeni Amasyaspor), Dk. 67 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 Doka (Medipol Başakşehir) 

AA
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