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Başakşehir'de hedef 5'te 5

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF 5'TE 5

Turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında yarın Yeni Amasyaspor'u konuk edecek.

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı lider kapatan ve kupada gruptan çıkmayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertliler, Yeni Amasyaspor'u da mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Yeni Amasyaspor'un ise kupada oynadığı 4 maç sonunda puanı bulunmuyor. Turuncu-lacivertli takımda, Hakan Özmert'in sakatlığı bulunuyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu mücadelede, ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

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