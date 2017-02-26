Başakşehir nefes aldı

BAŞAKŞEHİR NEFES ALDI Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig 26.02.2017 17:58

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında şampiyonluk takibini sürdüren Başakşehir, Ankara’da Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Maçta tek golü konuk ekip attı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir’in Emre’yle sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde bomboş kalan Mustafa Pektemek, nefis bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Bu sonucun ardından Abdulllah Avcı’nın öğrencileri, puanını 46 yaparak Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli bir galibiyete imza attı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. 430