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Başakşehir nefes aldı

BAŞAKŞEHİR NEFES ALDI

Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında şampiyonluk takibini sürdüren Başakşehir, Ankara’da Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Maçta tek golü konuk ekip attı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir’in Emre’yle sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde bomboş kalan Mustafa Pektemek, nefis bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

Bu sonucun ardından Abdulllah Avcı’nın öğrencileri, puanını 46 yaparak Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli bir galibiyete imza attı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

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