Başakşehir maçında 3 fire !

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Medipol Başakşehir maçında üç fire verdi. Maçın beşinci dakikasında sakatlanan Wesley Sneijderi’n sağ üst ön adale grubunda zorlanma olduğu tespit edildi.

Mücadelenin hemen başında değiştirilmek isteyen Hollandalı yıldız, oyundan çıkarak soyunma odasının yolunun tutmuştu.

CAROLE DA SAKATLANDI

Galatasaray’da Fransız sol bek Lionel Carole da ilk yarıda Edin Visca’nın darbesi ile sakatlandı. Sağ ayak bileğine aldığı darbeden dolayı sakatlık yaşayan başarılı futbolcunun bileğinde dönme oldu. Carole ve Sneijder’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

Öte yandan kasığını tutup sahadan çıkan Selçuk İnan da 51. dakikada yerini Eren Derdiyok’a bıraktı.