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Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi

BAŞAKŞEHİR GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk oldu. 

Karşılaşmada gol perdesi, 31. dakikada Alparslan Erdem'ın golü ile açıldı. 

İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 

Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takım da aynı 11'lerle başladı. 67. dakikada Uğur Uçar, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. 

Başakşehir bu sonuçla grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaştı. Göztepe ise 6 puanda kaldı.

Grupta bir sonraki mücadele 17 Ocak'ta oynanacak. Göztepe, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Yeni Amasya ile karşı karşıya gelecek.

Goller: Dk. 31 Alparslan Erdem, Dk. 67 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

F Grubu'nda dörtte dört yapan ve puanını 12'ye çıkaran Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Leroy George'un sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Segbefia'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Dieng'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Uğur Uçar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
Medipol Başakşehir, müsabakayı 2-0 galip tamamladı.

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