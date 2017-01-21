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Balotelli, Bastia taraftarını ırkçılıkla suçladı

BALOTELLİ, BASTİA TARAFTARINI IRKÇILIKLA SUÇLADI

Nice'in Cuma akşamı Bastia deplasmanında aldığı beraberlik sonrası öfkeli golcü, ev sahibi taraftarı ırkçılıkla suçladı.

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Mario Balotelli Instagram hesabından Bastia taraftarlarına ağır bir suçlamada bulundu: Balotelli, Cuma akşamı 1-1 sona eren mücadelede ev sahibi taraftarın kendisine ırkçı tezahüratlarla hakaret ettiğini iddia etti.

Balotelli 90 dakikasında mücadele ettiği maç sonrası seyircilerin kendisine maymun taklidi yaparak hakaret ettiği suçlamasında bulundu ve durumu felaket olarak niteledi.
 
Golcü oyuncu durumu anlattığı gönderide "Dün Bastia'da kötü bir sonuç almadık. Daha çok çalışıp hedefimize ulaşacağız. Hakem de iyi bir yönetim yaptı ama Fransız halkına bir sorum var: Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesleri çıkarmaları ve bunun hakkında disiplin kurulunun hiçbir şey söylememsi normal mi? Fransa'da ırkçılık yasal mı yani? Ya da yalnızca Bastia'ya özgü bir şey mi? Futbol müthiş bir spor ama Bastia taraftarları gibi insanlar onu mahvediyor" ifadelerini kullandı.
 
Nice, Bastia deplasmanında aldığı beraberlik sonrası maç fazlasıyla zirvede kalsa da sonuç sonrası Monaco'nun birinciliğe çıkması ve PSG'nin farkı bir puana indirmesi mümkün. Ama bunun dahi Balotelli'nin keyfini tribünlerde yaşanan olay kadar keyfini kaçırabileceğini sanmıyoruz.

Goal.com

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