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Babel'in yaptığı hareketin anlamı ne ?

BABEL'İN YAPTIĞI HAREKETİN ANLAMI NE ?

Beşiktaş'a transfer olan Ryan Babel, yaptığı 8 işaretine basın toplantısında açıklık getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş kulübüyle anlaşmaya varan Ryan Babel, basın menspularının sorularını cevapladı.

İSTANBUL DÜNYA'NIN EN GÜZEL ŞEHRİ

Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili de konuşan Babel, "Türkiye'de yaşananlar kötü. Burayı tanımayanların aklında olumsuz şeyler yaratıyor. Buraya gelirken beni de eleştirenler oldu. Ancak bunların son bulmasını diliyorum. Türkiye'yi sevenler için üzücü bir durum. İstanbul'u yakından tanıyorum ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi. 

HAREKETİN SKORLA ALAKASI YOK

Hollandalı oyuncu, "8 yaptığım fotoğrafın aslı şu; Beşiktaş öndeydi ve kalecinin 6 saniye kuralı vardı. Ben de elimle 6-7-8 diye sayarken 8 yaptığım an konuşuldu. O hareketin hiç bir maçla ya da skorla alakası yok" ifadelerini kullandı. 

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