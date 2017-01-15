Aziz Yıldırım patladı: Beşiktaş vazgeçsin !

Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasını açtı! Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ve Trabzonspor yönetimi ile anlaşmasının ardından Beşiktaş'ın da milli futbolcu için devreye girmesi ve Bordo-mavili yönetimin de bu görüşmeye sıcak bakması Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.

"Tek amaçları transfer yapmamızı zorlaştırmak. Şimdiye kadar nerelerdeydiler" diyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Böyle ucuz şeylerden vazgeçsinler. Yoksa ben de Jose Sosa'yı alırım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Beşiktaş, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Jose Sosa'yı tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyordu.

ADVOCAAT: "SOSA ÇOK İŞİMİZE YARAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın da Sosa transferine sıcak baktığı ve "Maliyeti kulübün durumuna uygunsa tranfser edilmeli. Bize çok yararı olur" dediği gelen haberler arasında. Trabzonspor'un Bursa'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta kadroya alınmayan Mehmet Ekici için de her an bir gelişmenin yaşanabileceği ve sezon sonu beklenmeden Fener'e gelebileceği de ifade ediliyor.