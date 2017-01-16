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Aziz Yıldırım hakem odasına indi

AZİZ YILDIRIM HAKEM ODASINA İNDİ

Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği ve hakem odasının kapısından içeri doğru bağırdığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2-2 biten Adanaspor maçının devre arasında, soyunma odasına inerek hakem Serkan Çınar ve yardımcılarına sert tepki gösterdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile sahasında oynadığı mücadelenin devre arasında Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği ve hakem odasının kapısından içeri doğru bağırdığı iddia edildi. Bunun üzerine hakemlerin güvenlikten yardım istediği ifade edildi.
 
Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin aktardığına göre Aziz Yıldırım; yöneticilerin yanına gelmesi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle oradan uzaklaştırıldı.
 
Maçın gözlemcisinin de bu olayı raporuna yazdığı belirtilirken, Aziz Yıldırım maçın ardından yaptığı açıklamada "Bana ceza vereceklerse versinler" ifadelerini kullandı.

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