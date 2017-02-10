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Aykut Kocaman kritik maç öncesi sıkıntılı

AYKUT KOCAMAN KRİTİK MAÇ ÖNCESİ SIKINTILI

Aykut Kocaman, Antalyaspor maçının ligdeki pozisyonlarını direkt olarak etkileyecek bir maç olarak gözüktüğünü söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Antalyaspor'u 12 Şubat Pazar günü konuk edecek Konyaspor maçın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın zor geçeceğini bildiklerini, bütün benlikleriyle maçın içerisinde olacaklarını belirtti.

Aykut Kocaman, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, rakiplerinin teknik direktör değişikliği sonrası ciddi bir çıkış yakaladığını anımsatarak, "Sadece sıra atlama açısından değil, talip olduğumuz sıra açısından en önemli rakiplerimizden biri ki, bizden 4 puan öne geçtiler. Rıza hoca geldikten sonra Antalyaspor takımı çok ciddi bir çıkış yaptı. Gelecek adına ve önümüzdeki günler adına da baktığımız da sözlerimin başında da dediğim gibi bizim de talip olduğumuz sıra için en güçlü aday olarak gözüküyor. Ancak içeride oynayacak olmanın verdiği bir öz güven ve puan ortalamasına bakıldığında da ufak da olsa bir avantaja sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan da son derece formda, istekli, aynı zamanda da agresif bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Oyunun nereye gideceğine dair şu an bir şey tahmin etme şansım yok" dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner ve Skubic'in maçta forma giymeme ihtimali bulunduğunu ve bunun bir dezavantaj olduğunu ifade eden Kocaman, "Hem Ömer Ali'nin hem de Skubic'in maça ne kadar yansır bilmiyorum ama hem olma hem de olmama durumları var. Aynı pozisyondaki iki oyuncunun olmaması bizi nispeten maç için sıkıntıya sokabilir. Ama onun dışında güçlü bir kadromuz var. Ufak ufak zihinsel olarak da yenilenen bir kadromuz mevcut. Bütün benliğimizle maçın içerisinde olacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

İHA
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