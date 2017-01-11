Avrupa'nın en iyisi Obradovic

Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan 16 takımın genel menajerlerinin katılımıyla yapılan anket sonucunda, organizasyonun en iyi antrenörü olarak gösterildi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, takımların genel menajerlerinin katılımıyla düzenlenen anketin ilk sonuçları açıklandı.



Ankete göre ligin en iyi antrenörü, yüzde 31,25 oy alan Obradovic olarak belirlendi. Sırp antrenörü, yüzde 25 oyla CSKA Moskova'dan Yunan Dimitris Itoudis ve yüzde 18,75 oyla Baskonia'dan İspanyol Sito Alonso izledi. Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li başantrenörü David Blatt ise yüzde 12,5 oyla dördüncü sırada yer aldı.



Rus temsilcisi CSKA Moskova ve İspanyol ekibi Real Madrid, yüzde yüz oy alarak bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'in mutlak adayları olarak gösterildi. Dörtlü Final için Fenerbahçe yüzde 93,3, Yunan ekibi Olympiakos da yüzde 53,3 ile en çok oy alan diğer iki takım oldu.



Baskonia, yüzde 25 oyla izlemesi en keyifli takımların başında geldi. İspanyol ekibini yüzde 18,75 oyla CSKA Moskova ve Real Madrid, yüzde 12,5 oyla Darüşşafaka Doğuş ve İsrail temsilcisi Maccabi FOX takip etti.



Kızılyıldız MTS, elde ettiği yüzde 56,25 oyla en etkili taraftara sahip takım unvanını aldı. Sırp temsilcisini yüzde 12,5 oyla Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank izledi.



Litvanya ekibi Zalgiris, yüzde 56,25 oyla en iyi arenaya sahip takımlar sıralamasında zirvede yer aldı. Fenerbahçe, yüzde 18,75 oyla Zalgiris'in ardından ikinci sıraya yerleşti.



Avrupa Ligi maçı izlemek için ziyaret edilebilecek en güzel şehir, oyların yüzde 50'sini alan Barcelona olarak gösterildi. Yüzde 18,75 oyla Madrid'in ikincilikte yer aldığı alanda, yüzde 12,5 oyla İstanbul ve Milano üçüncü sırayı paylaştı.



Bu sezonun en zorlu rakipleri sıralamasında CSKA Moskova, yüzde 43,75 oyla birinciliğe yerleşti. Olympiakos'un yüzde 18,75 oyla ikinci olduğu sıralamada, Alman ekibi Brose Bamberg ise yüzde 12,5 oyla üçüncü basamakta kendine yer buldu.