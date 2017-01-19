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Ataman'dan Ufuk Sarıca'ya destek

ATAMAN'DAN UFUK SARICA'YA DESTEK

Ergin Ataman, millilerin başına geçen Ufuk Sarıca'ya destek verdi.

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Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman,  yaptığı yazılı açıklamada, milli takımı çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bilinmesini isterim ki basketbola emek veren tüm spor insanları olarak milli takımımıza sonsuz desteğimiz sürecektir." ifadesini kullandı.

Milli takım başantrenörünün belirlenme sürecinde yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Yöneticilik kariyerinin henüz başında olan genç kardeşlerimize de Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Henüz öğrenme aşamasındaki bu genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki yöneticilikteki temel, dürüst olmak ve güdümlü olmamaktır."

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisiyle ilgili çıkan haberler konusunda yakın zamanda basın toplantısı düzenleyerek tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

AA
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