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Arda Turan'dan transfer açıklaması

ARDA TURAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan transfer açıklamalarında bulundu.

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Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan beIN SPORTS'ta yayınlanan Depar programına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

'ÜLKEMİN İNSANI İÇİN BURADAYIM' 
"Ben sadece kendim için değil, ülkemin insanı için de buradayım. İleride pişman olmayacağım bir şey yapmamak için elimden geleni yapıyorum.Ben açıkçası o kadarda yedek kaldığımı düşünmüyorum. Şartlar gereği dünyanın en iyi takımındayız. Pozisyon gereği herkes yeteri kadar forma şansı buluyor. Ben de bu takımın önemli bir parçası olmaya çalışıyorum. Bunu da başardığımı düşünüyorum." 

'ÇOK MUTLUYUM' 
"Çok mutluyum. 33 yaşına kadar kontratım var. Eğer kariyer devam ederse öteki etkenler arkadan gelecektir. Kontratımı burada tamamlamak istiyorum. Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim.İzin zamanlarımda her zaman ülkeme gelip iyi şeyler yapmak istiyorum. Önemli bir organizasyondu ve biz hiç nedeninin sorgulamadan o yüzden oradaydık."

Ajansspor

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