Antalyasporlular yemekte buluştu

Deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maça hazırlanan Antalyaspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, eski yöneticilerden Erdal Atılgan'ın düzenlediği moral yemeğinde bir araya geldi. Konyaaltı'daki Lara Balıkevi'nde düzenlenen moral yemeği, Antalyaspor'un devre arası kampının galasına dönüştü. Yemeğe, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Asbaşkan İsmail Bilal, yönetim kurulu üyelerinden Emin Altıner ve Salih Peker, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yardımcıları ve futbolcular katıldı.

Mikrofon olarak muz

Yemek organizasyonu, takım kaptanı Samuel Eto'o'nun tanışma organizasyonu sayesinde neşeli sonlandı. Mikrofon olarak garsonlardan muz isteyen Eto'o, muz getirmeye giden garsonun elindeki tatlı tepsisini kendisi tuttu. Eto'o, muz geldikten sonra takıma yeni katılanların kendilerini tanıtmalarını istedi, tanıtma konuşmasına göre şarkı söylemesi veya dans etmesini isteyeceklerini söyledi. Eto'o ilk olarak Salih Dursun'u çağırdı ve mikrofon olarak kullanması için muzu verdi. Takımdaki arkadaşlık ortamı nedeniyle Antalyaspor'a çok çabuk alıştığını söyleyen Salih Dursun, oynadığı mevkiyi açıklarken takım arkadaşlarının esprili sataşmaları üzerine, “Ben 3 mevkide oynuyorum, hocam nerede isterse orada oynarım” dedi.

Mbilla'dan dans şov

Eto'o, Salih Dursun'dan sonra Sandro Ranieri'yi çağırdı. Yanına Danilo'yu çağıran Ranieri de takıma katıldığı ilk gün futbolcular arasındaki arkadaşlık bağlarına hayran kaldığını belirterek, “Bu arkadaşlık bizi daha büyük başarılara koşturacak” diye konuştu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılarının da kendilerini tanıtmasından sonra, dans etmesi için Mbilla çağrıldı. Mbilla da Başkan Ali Şafak Öztürk'ü davet etti. Mbilla'nın esprili sözlerle Gaziantepspor primini açıklaması için ısrar etmesine rağmen rakam belirtmeyen Başkan Öztürk, “Hedefimizin büyüdüğünü aklınızdan çıkarmayın. İkinci yarıda daha büyük hedeflerimiz var” diye konuştu. Mbilla, dans etmesi için takım arkadaşlarından gelen ısrar üzerine Yekta Kurutuluş ve Antrenör Bülent Albayrak ile birlikte ‘Ankara’nın bağları’ şarkısı eşliğinde kısa süreli bir dans şov sundu.