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Antalyaspor'dan Sandro atağı

ANTALYASPOR'DAN SANDRO ATAĞI

Antalyaspor, İngiltere'de Queen's Park Rangers'da forma giyen Sandro Ranieri ile 2 yıllığına prensipte anlaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Kırmızı beyazlılar, transfer görüşmeleri için Antalya'ya menajeriyle gelen Sandro Ranieri ile prensipte anlaştı. Antalyaspor, yöneticileriyle el sıkışan Sandro, düzenlenecek törende kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. ,

Sandro Ranieri, 2010 yılında Internacional'den 10 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu 2014 yılında ise QPR'ye imza atmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu için Antalyaspor bonservis bedeli ödemeyecek. 

Transfer devam edecek

Salih Dursun'un ardından Sandro'yla anlaşan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kanat oyuncusu transferi istiyor.

Antalyaspor'da sezon başı kadroda düşünülmediği için lisans çıkarılmayan futbolculardan Kadir Bekmezci ve İnkoom'un da sözleşmesi feshedildi.

Kadir Bekmezci, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaştı. Antalyaspor'da Amadaiya Rennie ve Kenan Horic'in de başka takımlara kiralanması planlanıyor.

Yeni Şafak
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