Antalya'da sahte hakemler görev yaptı

Rumen hakemler Sırp, Bulgar ve Türk kimlikleriyle maç yönetti. Sözde hakemler bu maçlarda verdikleri inanılmaz kararlarla işgüzarlıklarını ele verdiler.

Rumen basınında yer alan habere müthiş bir skandalı ortaya çıkardı. Romanya Ligi'nde mücadele eden Astra Giurgiu, Botosani, Pandurii, CFR Cluj gibi takımların hazırlık maçlarında 4 Rumen hakem sahte Türk, Sırp ve Bulgar kimlikleriyle maç yönetti. Bunlardan bir tanesinin halen aktif olarak hakemlik yaptığı, diğer üçünün ise emekli oldukları belirtildi. Federbet isimli şikeyi önleme organizasyonu da bu dört takımın oynadığı hazırlık maçlarında dünyadaki bahis sitelerinde büyük bir hareketlilik ve olağan dışılık tespit etti. Son 9 günde yapılan 5 hazırlık maçının şüpheli olduğu tahmin ediliyor.



BAHİS Mİ OYNADINIZ. HEMEN MAÇI BİTİRİN!

Haberde Astra teknik direktörünün hakemlere "Bahis mi oynadınız? Maçı hemen bitirin" diye bağırdığı da belirtiliyor. İşin ilginci hakemlerin Bulgar olduğu söylenirken hakem Rumen çıktı. Adı da Cristian Catana. Federbet organizasyonu, bir maçta penaltıdan önce 2.5 gol üstü oranında büyük bir düşüş yaşandığını tespit etti.



PENALTIYI BİLEREK ATMADILAR

Astra Pogon maçında ilk yarının sonlarında hakem komik bir penaltı çalıyor. Sapunaru penaytıyı kaliciye pas olarak atıyor. Hakem penaltı atışını tekrarlatırken bu sefer topun başına geçen Daniel Niculae topu dışarı attı. Bu maçta ilk yarı 7 dakika uzatılıyor. Penaltı 45+3'te veriliyor.



MAÇI YÖNETMEK İÇİN SAKAL BIRAKTI

ASTRA-POGON maçını yöneten Rumen Cristian Catana, kendisini Bulgar hakem olarak tanıttı. Futbolcular da öyle bildi. Maç öncesinde de sakal bıraktı. Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmadı.







YARDIMCI HAKEM BİLE AYARLANMIŞ

ASTRA-POGON maçının yardımcı hakemlerinden Laurentiu Nicolae de kendisini Bulgar olarak tanıtmış. Laurentiu Nicolae'nun ülkesi Romanya'da çekilmiş fotoğrafı da verilen haberde yayınlandı.







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