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Anelka, Roda'ya danışman oldu

ANELKA, RODA'YA DANIŞMAN OLDU

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, Hollanda ekibi Roda'da danışmanlık görevine getirildi.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden  Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.

Roda Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Anelka ile takıma  danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya  varıldığı bildirildi. Konuyla ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağı  kaydedildi.
 
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain,  Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst  düzey takımlarda da oynadı.
 
Son olarak Hindistan'ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız  futbolcu, 2016'nın başında futbola nokta koymuştu. Eredivisie'de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2  galibiyet alabildi.

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