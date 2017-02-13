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''Altı kişilik ekibim var, hepsi 'hayır'cı...''

''ALTI KİŞİLİK EKİBİM VAR, HEPSİ 'HAYIR'CI...''

Başkanlık referandumunda 'Evet' oyu vereceğini açıklayan Arda Turan'dan flaş açıklamalar...

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Referandumda 'evet' oyu vereceğini duyuran Barcelonalı futbolcu Arda Turan, "6 kişilik ekibim var, hepsi 'hayırcı', beni ikna etmeye çalışıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her dönem desteklediğini de belirten Turan "Ben başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Arda Turan, kendisini 'hayır' demeye ikna etmeye çalışan ekibinin her gün Barış Manço'nun 'Hayır' şarkısını çaldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her dönem desteklediğini belirten Arda Turan "Ben başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum" dedi.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Arda Turan, babasının Ecevit'çi olduğunu kendisinin ise gençliğinden beri sağa daha olduğunu belirtti. Arda, "Ama ben hep sağdaydım, gençliğimden beri sağ hareketlerin içindeydim" dedi.

 'Hayır' dediğini açıklayan Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'a birlikte video çekme teklifi götürdüğünü de belirten Turan "Meltem Cumbul'la telefonda konuştum, acaba bir hayırcı ve bir evetçi ortak bir video mu çeksek diye" dediğini de ifade etti.

Sözcü

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