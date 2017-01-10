''Alex çok açık arayla en çok beğendiğim oyuncuydu''

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren Bursaspor'da, 2009-2010 sezonunda transfer olduğu yeşil-beyazlı kulüpte oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Hedeflediğimiz yerde bitirdik"

Ligin ilk yarısını ilk 5’in içinde tamamladıklarını hatırlatan Arjantinli yıldız, “Bu da bizim için gayet iyi bir sonuç. Çünkü hedeflediğimiz yerde bitirdik. Oynanan oyundan memnuniyetsizlik varsa bunu anlayışla karşılayabilirim. Çünkü bazı maçlarda iyi oynadık, bazı maçlarda diğerleri kadar rahat şekilde kazanmadık ama bu ligde bütün maçlarını çok iyi oynayarak kazanan takımlar yok. Olduysa da ben hatırlamıyorum. Her zaman inişli çıkışlı performanslarla birlikte galibiyeti çıkarmaya çalışan takımlar vardır. Biz de bu takımlardan biri olmaya çalışıyoruz. Antalya maçı gibi iyi oynadığımız maçları çoğaltabilirsek güzel olur” dedi.



"Eleştiriler maç sırasında yapılmamalı"

Taraftarların tepkilerinin kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Batalla, “Eğer eleştirmek istedikleri bir şey varsa ve bunu maç sırasında dile getirirlerse bunun takıma yardımcı olmadığını, takımı iyi etkilemediğini daha önce de belirtmiştim. Kesinlikle aynı şekilde arkasında duruyorum. Sosyal medyayı oldukça az kullanıyorum. Maçtan sonra taraftarlar hesaplarında eleştirilerini, tepkilerini belirtmekte her zaman haklılar ve bunu yapabilirler. Biz takım olarak bundan çok etkilendiğimizi söyleyemeyiz” diye konuştu.



Sneijder yorumu

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yardımcılarından Fuat Buruk’un, ‘Batalla, 3 tane Sneijder eder’ sözlerinin hatırlatılması üzerine Batalla, “Ben kesinlikle aynı görüşte değilim. Eminim ki hocamız güzel düşüncelerle bunu söylemiştir ve bir örneği ortaya koyabilmek adına böyle bir şeyi söylemiştir. Düşünceleri beni çok mutlu etti ama aynı görüşte olmadığımı kesinlikle belirtmem gerekiyor” dedi.



"Alex en çok beğendiğim oyuncuydu"

‘Türkiye’de seni en çok zorlayan oyuncu kim oldu?’ sorusunu yanıtlayan deneyimli oyuncu, “Çok açık arayla Alex benim Türkiye’deki zamanımda en çok beğendiğim oyuncuydu. Harika bir kariyer geçirdi Türkiye’deki döneminde. Çok güzel izler bıraktı. Onun yaptığı hareketleri izlemek büyük bir zevkti. Özellikle 6 numara pozisyonunda oynayıp da maçlardan sonra vücudunuza baktığınızda imzasını bırakmış olan oyuncular vardır. Bir tanesi artık takım arkadaşım olan Merter” şeklinde konuştu.



"Böyle bir şey yaparlarsa onurlanırım, çok gururlanırım"

Taraftarların “Batalla’nın heykeli dikilmeli” şeklindeki görüşlerinin hatırlatılması üzerine Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir şey gerekli mi ya da ben böyle bir şeyi hak ediyor muyum diye sorarsanız böyle bir şeyi kesinlikle hak ettiğimi düşünmüyorum. Bunu da yalandan bir alçakgönüllülükle söylemiyorum. Çünkü hayatta bir futbolcudan çok daha önemli görevlerde olan, çok daha kutsal işler yapan insanlar var. Doktorlar, öğretmenler gibi. Dikilecekse bu insanların bir bir heykelleri dikilmeli. Geldiğim günden beri hem Bursa halkının hem de Bursaspor taraftarının sahaya girdiğim anda bana gösterdikleri sevgi benim için yeterli bir göstergedir. Bunun için benim heykelimi dikmelerine gerek yok. Ben bir gün Bursaspor stadına son kez ayak basıp, başka bir yere gittiğimde onların bana o güne kadar göstermiş oldukları sevgi zaten beni ömrümün sonuna kadar takip edecek ve benim için tamamen yeterli olacak. Tabi ki ben bu konuda karar verici merci değilim. Bir gün böyle bir şey yaparlarsa onurlanırım, çok gururlanırım ama bunu daha fazla hak eden insanlar olduğunu düşünüyorum."